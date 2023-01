Alors qu'elle soufflait ses trois bougies quelques heures plus tôt, une fillette a été retrouvée morte dans une machine à laver.

C'est vers 22h30 que son père ainsi qu'un autre membre de la famille ont retrouvé l'enfant dans un état critique, comme le rapporte le Parisien. Malgré une prise en charge en urgence, son décès a été déclaré une heure plus tard.

Le père de la fillette, un homme de 48 ans, avait dîné avec sa femme et un de ses cinq enfants. Les parents semblaient ignorer les agissements des 4 autres enfants, qui ont entre 18 et 3 ans : "L’aînée est âgée de 18 ans, puis il y a les fils entre 7 ans et 16 ans et enfin la victime", a indiqué une source.

C'est après avoir terminé leur repas que les parents se sont inquiétés du silence de leur cadette et se sont mis à la chercher.

Les causes du décès sont encore inconnues mais il pourrait s'agir d'un étouffement. "On ne sait pas du tout ce qu’il s’est passé. Apparemment, elle ne portait pas de trace de coups", a déclaré une source proche de l'enquête en cours. La machine à laver ne semblait pas avoir tourné et était éteinte. Une autopsie doit être pratiquée.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête.