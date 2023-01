Marc Tarabella, le "socialiste à l'ancienne" qui aime tisser des liens, et dont le point de vue sur le Qatar a changé (Portrait)

Le quart de finale France-Angleterre aura été un des matches les plus palpitants de la Coupe du monde de football disputée au Qatar en décembre dernier. Mordu de ballon rond l’eurodéputé socialiste belge Marc Tarabella n’aura guère eu l’occasion de vibrer aux rebondissements de la seconde mi-temps. Tandis que les Bleus et les Three...