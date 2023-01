Propos polémiques sur l'Ukraine, utilisation d'un hélicoptère de l'armée à des fins personnelles: en Allemagne, la "ministre gaffeuse" démissionne

La pression était devenue trop forte et les bourdes trop nombreuses. La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a annoncé sa démission lundi, succombant à l'avalanche de critiques sur sa personne, sa gestion et son empathie politique. Le dessin de presse paru dans Tagesspiegel, le matin même, annonçait la couleur. On y voyait un fonctionnaire du "service chargé de l'approvisionnement de la Bundeswehr" au téléphone, dans un bureau jonché de classeurs, annulant "la commande de gaffes passée pour la ministre. Elle n'en a plus besoin".