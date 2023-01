Un responsable de la sécurité présumé de l'Etat islamique arrêté aux Pays-Bas

"On soupçonne que depuis son poste au sein de l'EI, il a (...) contribué aux crimes de guerre que l'organisation a commis en Syrie", a-t-il ajouté.

Le suspect a demandé l'asile aux Pays-Bas en 2019 et s'est installé dans le village d'Arkel (sud-ouest) un an plus tard, où il a été arrêté mardi, ont précisé les procureurs dans un communiqué.

L'homme est soupçonné d'avoir entre 2015 et 2018 occupé un poste de direction au sein du service de sécurité de l'EI, a détaillé le ministère public, et d'avoir auparavant occupé le même poste pendant deux ans au sein de Jabhat al-Nusra.

Le suspect aurait été actif pour les deux organisations dans et autour du camp de réfugiés de Yarmouk. Il sera déféré devant le juge d'instruction à La Haye le 20 janvier.

Etabli dans les années 1950, Yarmouk était initialement un camp de réfugiés créé pour les Palestiniens chassés de leurs terres après la création de l'Etat d'Israël en 1948.

Devenu au fil des décennies un véritable quartier résidentiel et commercial, il est tombé sous la coupe des rebelles en 2012, basculant trois ans plus tard aux mains des djihadistes.

En mai 2018, le gouvernement syrien et ses alliés ont reconquis cet ex-bastion des djihadistes, après des années de combats et de bombardements dévastateurs.