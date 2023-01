”Cela n’aurait jamais dû se produire” : trois enfants de 4 ans s’échappent d’une école maternelle à Paris

Le maire du 15e arrondissement de Paris, Philippe Goujon, s’explique sur RMC : “Les enfants vont bien. Ils allaient chez l’un d’entre eux pour s’amuser. Ils sont d’ailleurs arrivés jusqu’au domicile de l’un d’entre eux, c’était leur objectif. C’est là que la gardienne a dit à la passante qui les a accompagnés sur la fin du trajet que les parents n’étaient pas là et qu’il fallait aussitôt les ramener à l’école. L’école a été prévenue. Un éducateur est venu les chercher.”

Manque d’attention de la part des éducateurs de l’école ? C’est ce qui leur est reproché. Ils ont donc été suspendus à titre conservatoire pour avoir failli à leur mission et le maire promet “des sanctions extrêmement sévères s’il y a eu des fautes professionnelles”.

Les enfants, pour s’échapper, ont dû passer devant la loge de la gardienne et ont ainsi également échappé à sa surveillance et “ils ont réussi, on ne sait trop comment, à ouvrir la porte de l’école, qui était défectueuse puisqu’il y avait eu une demande de réparation”, explique Philippe Goujon.

Philippe Goujon compte bien sévir : “Cela n’aurait jamais dû se produire. C’est la première fois qu’il y a un tel évènement dans le 15e. Nous avons 60 écoles publiques, près de 15.000 élèves. Une enquête administrative a été ouverte, donc nous saurons très exactement ce qu’il s’est passé.”

La situation est d’autant plus compliquée pour les éducateurs que le père d’un des enfants veut porter plainte. “J’ai eu les parents de certains de ces enfants, très émus, et étant moi-même bouleversé par cet évènement. Le père que j’ai eu en ligne a l’intention de porter plainte. La police a aussi été saisie de cette affaire, évidemment”, explique le maire du 15e arrondissement.