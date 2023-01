Une centaine d'élèves belges en visite à Auschwitz, avec un survivant du "20e convoi"

Le départ de l'avion - un Airbus A330 MRRT d'une flotte multinationale de l'Otan - qui devait les emmener au départ de l'aéroport militaire de Melsbroek vers Cracovie, l'aéroport le plus proche d'Oswiecim (sud de la Pologne) a été retardé en raison de la nécessité de dégivrer l'appareil, a constaté un journaliste de l'agence Belga.

Simon Gronowski avait 11 ans lorsqu'il a réussi, le 19 avril 1943, à s'échapper, avec 235 autres déportés juifs d'un train qui, au départ de la caserne Dossin à Malines, devait les emmener à Auschwitz, un épisode de la Seconde Guerre mondiale connu comme le "20e convoi".

Ce train devait conduire 1.631 Juifs, dont 262 enfants, vers une mort certaine à Auschwitz. Armés seulement d'un pistolet et d'une lampe rouge, trois résistants bruxellois - Youra Livchitz, Jean Franklemon et Robert Maistriau- étaient parvenus à arrêter le train à hauteur de Boortmeerbeek et à distraire suffisamment les gardiens nazis que pour permettre à des passagers de s'échapper.

La mère de Simon Gronowski n'avait pas réussi à s'enfuir et avait ensuite été tuée par les nazis. Sa sœur, également déportée à Auschwitz six mois plus tard, était décédée peu après son arrivée dans les chambres à gaz.

La centaine d'élèves, âgés de 16 et 17 ans, invités par le WHI ainsi que dix-sept enseignants de sept écoles francophones et de cinq établissements néerlandophones doivent découvrir le double camp d'Auschwitz et de Birkenau, où le régime nazi a exterminé environ 1,1 million de personnes, dont 25.Belges.

"L'objectif de ce voyage est de transmettre la mémoire des horreurs de la Seconde Guerre mondiale à une nouvelle génération et de l'armer contre les mécanismes sociaux qui les ont rendues possibles", souligne le WHI.