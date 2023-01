Selon ce sondage, 65% des Français sont mécontents des actions du président de la République. Emmanuel Macron perd dès lors 3 points de plus en un mois, pour atteindre son plus bas niveau de popularité depuis février 2020, soit avant la crise du Covid-19. Actuellement, 34% de Français se disent encore satisfaits de son action

A noter que les affaires ne marchent pas mieux en ce qui concerne sa Première ministre Élisabeth Borne, puisque celle-ci enregistre 64% de mécontents, contre 59% en décembre dernier.

Mais comment expliquer cette chute dans les sondages pour le président et sa Première ministre? Comme le révèle BFM TV, qui cite des chiffres fournis par le JDD, le projet de réforme des retraites annoncé par le gouvernement passe plutôt mal auprès des Français.

Jeudi dernier et ce samedi, d'importantes manifestations ont d'ailleurs eu lieu en France contre cette réforme. Et quand on analyse les chiffres du sondage de plus près, on peut s'apercevoir que certaines tranches de la population l'acceptent encore moins que d'autres.

Ainsi, d'après les résultats de l'Ifop dévoilés par le JDD, 31% à peine des 50-64 ans sont satisfaits du président de la République, contre 40% pour les plus de 65 ans. La popularité de Macron chute encore chez les 25-34 ans et atteint dans cette catégorie les 29%, soit une perte de 10 points en un mois!

Au niveau des catégories socio-professionnelles, seuls 23% des chômeurs sont satisfaits par Macron, ce qui représente une perte de 15 points. La chute est aussi spectaculaire du côté des cadres, où le Président perd 14 points et n'atteint plus que 37% de satisfaction.

