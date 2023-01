Êtes-vous étonné par la querelle de leadership au PS ?

"L'étroitesse des scores n'est pas surprenante après les résultats du premier tour. Et ces querelles sont une tradition au PS, comme à droite, avec tout ce que ça charrie de petites manoeuvres, d'intox et le côté un peu nauséabond des pratiques partisanes.

Sur le fond, il n'y a pas de différences idéologiques très fortes entre Olivier Faure, qui vient du rocardisme, et Nicolas Mayer-Rossignol. La vraie différence est stratégique: faut-il ancrer le PS à gauche ou recentrer le parti, en laissant la porte ouverte aux déçus du macronisme, les électeurs, les élus, les cadres ? Ce sont deux options de stratégie politique, au sens noble du terme".

La situation est-elle comparable aux tensions chez LR ?

"Il y a une certaine symétrie. Leur situation découle encore du choc extrêmement brutal qu'a représenté le macronisme pour le PS dès 2017 et pour LR en 2022. Autrefois dominants, ils se retrouvent coincés sur leur droite et sur leur gauche, avec une partie importante d'électeurs qui ont été absorbés par l'entreprise Macron.

Ce n'est pas étonnant que cela produise des tensions, des crispations identitaires pour savoir s'il faut aller vers la gauche radicale et la droite radicale.

On peut avoir un doute, mais certains de leurs membres pensent qu'une fois que Macron aura laissé la place, ils pourront se refaire, grâce à leur réseau d'élus, leur expérience.

Personne ne peut le dire. Mais ils souffrent d'un discrédit très fort et sont confrontés au même défi d'un électorat et de militants très vieillissants. Aujourd'hui les moins de 40 ans ne se reconnaissent pas au PS ou chez LR. L'avenir ne joue pas pour eux.

La question écolo n'a pas vraiment été prise à bras-le-corps au PS, et chez LR, la question identitaire est plutôt captée par le RN, voire Zemmour".

PS et LR vont-ils disparaître ?

"Les partis ne sont pas des êtres humains, ça ne disparaît pas du jour au lendemain. On le voit avec le parti communiste, qui a encore des militants, un siège et des gens qui se reconnaissent en lui.

La fin des partis était évoquée en 2017, avec l'émergence de plateformes personnelles, créées par des leaders comme Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron pour gagner une élection, puis faiblement mobilisées entre deux élections, avec un appareil réduit au minimum.

Mais ce n'est pas ce à quoi on assiste. LFI tente de se structurer avec les difficultés qu'on connaît. Et LREM, désormais Renaissance, se transforme en parti plus classique. Ces mouvements personnels sont en train de s'inscrire dans la durée.

Les doutes des vieux partis ne sont pas liés à leur forme mais à leur doctrine et leur stratégie. On ne peut pas exclure des recompositions, des scissions, mais ça ne veut pas dire qu'on va se passer des partis politiques. La question n'est pas tant de savoir s'ils vont disparaître ou s'ils vont à moyen terme retrouver une partie de leur leadership dans leurs camps".