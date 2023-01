"Il veut construire une région alternative au centre de l’Europe” : le jeu d’influence d’Orban dans les Balkans – et ses répercussions à Bruxelles

La Serbie d’Aleksandar Vucic mais aussi la Republika Srpska de Milorad Dodik, “l’entité serbe” d’une Bosnie-Herzégovine toujours divisée, peuvent compter sur un ami fidèle, la Hongrie de Viktor Orbán. Un relais d’influence d’autant plus précieux au sein de l’Union européenne que c’est un Hongrois, Olivér Várhely, qui occupe le poste stratégique de Commissaire européen à l’élargissement. Le Parlement européen vient d’appeler à l’ouverture d’une enquête pour déterminer si le Commissaire a violé le code d’éthique de l’UE en “éludant et en affaiblissant délibérément la centralité des réformes démocratiques et de l’état de droit” dans des pays candidats à l’adhésion.