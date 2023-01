”La procrastination n’est pas une option” pour préserver l’économie européenne

Dans un entretien accordé à plusieurs médias dont La Libre Belgique, Charles Michel, président du Conseil européen, appelle à agir rapidement pour garantir le succès de la transition verte, l’intégrité du marché unique et la compétitivité des entreprises. Il attend à ce titre des propositions de la Commission avant le sommet européen de février.

Le plafond en verre déverse une lumière grisâtre dans cette salle ronde du bâtiment Europa, où Charles Michel a l’habitude d’organiser ses interviews. “Le président (du Conseil européen) revient d’un voyage éprouvant”, lance une dame à la dizaine de journalistes installés à table, pendant qu’elle s’agite pour s’assurer que les micros et les systèmes d’interprétation français-anglais fonctionnent. En ce vendredi après-midi, l’horloge digitale s’apprête à afficher 14h en grands chiffres rouges. Quelques minutes passent et Charles Michel fait son apparition, costume bleu foncé et col roulé bordeaux. Cela ne fait que quelques heures qu’il est revenu d’Ukraine,...