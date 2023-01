Kosovo-Serbie: vers un nouveau compromis qui ne satisfera personne?

Les négociations s’intensifient pour parvenir à un accord entre le Kosovo et la Serbie. Lundi soir, le président serbe Aleksandar Vučić a pris son ton le plus théâtral pour s’adresser à la nation et expliquer qu’il fallait accepter un accord de "normalisation des relations" entre les deux pays, basé...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous