Le déjeuner secret d’Emmanuel Macron qui fait les gros titres en France

L’information a été révélée par la journaliste Eve Roger dans l’émission “C médiatique” sur France 5. Elle décrit “une rencontre en toute discrétion. On y retrouve Guillaume Tabard (Le Figaro), Dominique Seux (France Inter, Les Echos), Françoise Fressoz (Le Monde), Nathalie Saint-Cricq (France Télévisions)… L’objectif de l’Elysée, c’est qu’Emmanuel Macron distille la bonne parole, donne lui-même les éléments de langage aux dix journalistes les plus influents de la presse parisienne, afin que la parole présidentielle influe dans l’opinion et pourquoi pas l’influence”.

La condition pour que ce déjeuner secret ait lieu avait été fixée dès le départ par Emmanuel Macron : les journalistes ne pouvaient pas révéler qu’ils l’avaient rencontré, ni le citer dans les médias, explique Eve Roger. Cela n’aura de toute évidence pas suffi puisque l’existence de ce déjeuner sera révélée quelques jours plus tard sur une chaîne de télévision du service public.

La polémique n’a pas tardé à éclater en France. Edwy Plenel, le célèbre directeur du site d’investigation Mediapart, décrit un “journalisme de gouvernement”. Et pour cause, tous les éditorialistes conviés à ce déjeuner ont accepté l’invitation et ont, qui plus est, repris les éléments de langage d’Emmanuel Macron dans les médias dans les jours qui ont suivi. Eve Roger cite pour exemple la formule selon laquelle le Président français refuserait la “victoire de l’irresponsabilité”, une tournure de phrase savamment employée lors de ce déjeuner par le chef de l’exécutif français pour décrédibiliser les opposants à sa réforme des retraites.