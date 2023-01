Qatargate: l'épouse et la fille de Panzeri ne devraient finalement pas être remises à la Belgique

Selon les médias italiens, les avocats de Silvia Panzeri et de Maria Colleoni ont déclaré que les deux femmes, respectivement fille et épouse de Pier Antonio Panzeri, ne devraient pas être remises à la Belgique. En effet, même si la justice italienne avait accepté la demande - effectuée par le juge belge Michel Claise - d'extradition de Silvia Panzeri et de Maria Colleoni, la procédure ne devrait pas aboutir. Les avocats affirment qu'étant donné que Pier Antonion Panzeri a accepté le statut de repenti et qu'il s'est donc engagé à collaborer avec les autorités, sa femme et sa fille n'ont plus de raison d'être extradées vers la Belgique.