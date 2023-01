Les pays de l'Union européenne se cherchent une approche commune pour accélérer les retours de migrants

Pour beaucoup de migrants, envisager le retour peut être difficile : "Il y a ce sentiment d'avoir échoué"

Entretien avec Anne Dussart, responsable Asile et Migration pour Caritas International en Belgique. L'ONG soutient et accompagne les migrants qui décident, volontairement, de rentrer et veille à leur réintégration. Prendre conscience de cet enjeu humain, c’est comprendre pourquoi certains gouvernements rechignent à faciliter les retours forcés de leurs ressortissants.