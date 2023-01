De plus en plus de migrants tentent de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre

Les pays de l'Union européenne se cherchent une approche commune pour accélérer les retours de migrants

"C'est une accentuation indéniable du phénomène: il y en avait 36.000 l'année dernière, donc une augmentation de 30%", a-t-il poursuivi, faisant état d'embarcations de plus en plus grandes et chargées, avec jusqu'à 100 migrants à bord.

Les chiffres de la préfecture maritime concordent avec le bilan établi par l'AFP à partir des données du ministère britannique de la Défense de 45.756 migrants ayant réussi à rejoindre l'Angleterre.

Paris et Londres ont signé mi-novembre un accord pour contrer ces dangereuses tentatives de traversées, qui prévoit notamment une enveloppe de 72,2 millions d'euros que devront verser les Britanniques en 2022-2023 à la France pour augmenter de 800 à 900 le nombre des policiers et gendarmes sur les plages françaises.

Le naufrage d'un canot pneumatique qui transportait des dizaines de migrants depuis la France a encore fait quatre morts mi-décembre. En novembre 2021, au moins 27 migrants avaient péri dans le naufrage de leur embarcation.

