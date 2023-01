Selon le règlement, les comptes TikTok peuvent être suspendus s’ils “enfreignent régulièrement les consignes communautaires.” “Nudité et activités sexuelles”, “l’extrémisme violent”, “l’intimidation et le harcèlement” : il y a plusieurs manières d’enfreindre les règles de la plateforme, mais le président ne poste que des vidéos de communication. Il y partage ses voyages, ses réunions et se met en scène façon “YouTubeur” pour expliquer ses démarches.

Aucune raison n’a été avancée pour justifier cette suspension pour le moment. Le compte a été réactivé peu avant 23 heures.