🔴 @MdM_France et les proches d’#OlivierVandecasteele aujourd’hui rassemblés pour soutenir notre collègue et ami, détenu en #Iran depuis bientôt 1 an dans des conditions inhumaines.



Nous demandons sa libération immédiate !#FreeOlivierVandecasteele ✍️👇https://t.co/2tG6zThuoJ pic.twitter.com/LAcwxqs3zh