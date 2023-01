Comment la Russie s'acharne sur la société civile

Après avoir dissous la célèbre ONG Mémorial, le régime de Vladimir Poutine s'attaque à la Fondation Andreï Sakharov et au Groupe Helsinki de Moscou.

Ces deux dernières années, et plus encore depuis le déclenchement de la guerre contre l’Ukraine le 24 février 2022, “le gouvernement russe n’a fait qu’intensifier la chasse aux sorcières qu’il mène contre l’opposition et les organisations...