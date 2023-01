Le parti conservateur britannique demeure englué dans une série de scandales

Alors que les Britanniques les plus pauvres souffrent face à l’inflation, les scandales financiers s’accumulent autour de ministres et parlementaires du parti conservateur.

Lors de son premier discours en tant que Premier ministre le 25 octobre, Rishi Sunak avait promis que son “gouvernement [ferait] preuve d’intégrité, de professionnalisme et de responsabilité à tous les niveaux”. Trois mois plus tard, les scandales s’accumulent pourtant autour de lui et de son parti conservateur....