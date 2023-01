Paris et Rome veulent "faire face à l'évolution de la menace" en fabriquant 700 missiles antiaériens supplémentaires

La France et l'Italie sont convenus de fabriquer 700 missiles antiaériens moyenne portée Aster supplémentaires, traduisant leur volonté commune de "moderniser et pérenniser leurs capacités terrestres et navales de défense antiaérienne", selon un communiqué du ministère français des Armées.