Attaque à l'arme blanche en Espagne: le suspect sera soumis à une expertise psychiatrique

Cette expertise permettra "d'informer" le tribunal "sur la responsabilité pénale" du "djihadiste présumé", a ajouté l'instance.

Yassine Kanjaa a été placé lundi en détention provisoire par ce magistrat, qui avait estimé, selon un communiqué du tribunal, que ce Marocain de 25 ans avait agi de façon "consciente" en visant de façon "délibérée" le sacristain tué et un prêtre blessé grièvement lors d'une attaque qualifiée de "djihadiste".

Le juge avait ajouté que Kanjaa, qui s'était autoradicalisé en un mois, avait agi "seul" et sans lien avec "une organisation terroriste déterminée".

Le gouvernement n'avait pas écarté la semaine dernière l'hypothèse de troubles mentaux et la police a insisté de nouveau lundi sur la personnalité "instable" de Kanjaa.

Un voisin du suspect avait, pour sa part, indiqué à l'AFP que le jeune Marocain "n'était pas bien dans sa tête" et qu'il avait "totalement changé depuis un peu plus d'un mois", se laissant pousser la barbe et ne s'habillant plus qu'en djellaba.

Selon les autorités espagnoles, Yassine Kanjaa faisait l'objet d'une procédure d'expulsion pour situation irrégulière depuis le mois de juin et était inconnu des services de renseignement.