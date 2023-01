En effet, le mariage a été annulé par le maire suite à des débordements survenus dans le cortège. Il est 12H40 quand un automobiliste se retrouve coincé dans le cortège de voitures des mariés. Il a, d’après CNEWS, voulu prendre une rue bloquée par une voiture du cortège. Par accident, il a touché cette dernière.

Le conducteur de la voiture touchée est monté sur celle de l’automobiliste coincé dans le cortège. Il lui a cassé ses deux rétroviseurs et a violemment agressé, et ce en présence d’autres invités du mariage, le chauffeur, alors que la fille âgée de 5 ans de ce dernier était dans la voiture..

L’homme blessé a été transporté à l’hôpital et a déposé une plainte. Deux personnes ont été interpellées.

Suite à cet incident, Hervé Chevreau, le maire de la commune, a décidé d’annuler la célébration du mariage, estimant que les mariés étaient responsables de leurs invités et qu’ils doivent signer une charte de bonne conduite qui veut que les cortèges respectent notamment le Code de la route. Le maire ne souhaitait pas que le rodéo urbain se propage dans des villes voisines.

”C’est la première fois qu’il y a une violence telle sur une personne qui n’y était pour rien et qui s’est retrouvé au mauvais moment lors du passage de cortège. Et ça, c’est inadmissible et inacceptable”, a confié Hervé Chevreau