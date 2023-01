En France, certains couples n’ont toutefois pas manqué d’originalité à l’heure de prénommer leurs nouveau-nés, comme le révèle un classement du site “Auféminin”. Heureusement, l’État civil peut s’opposer à certaines combinaisons de prénoms jugées trop farfelues ou préjudiciables pour les enfants.

Ainsi, en 2006, l’État civil français a refusé les prénoms Joyeux et Patriste que des résidents de Montpellier désiraient donner à leurs jumeaux. L’administration française s’est également opposée à une demande d’un couple breton, qui voulait appeler ses jumeaux Babord et Tribord.

Parmi les idées les plus loufoques, notons aussi Automn et Summer ou encore Fish et Chips, que des couples anglophones avaient soumis.

Les prénoms palindromes (qui se lisent dans les deux sens) sont généralement aussi refusés. Par exemple, Noël et Léon, ou Heaven et Nevaeh.

Enfin, certains prénoms trop proches phonétiquement peuvent faire l’objet d’un refus. Côme et Pacôme, Théo et Théa, Carla et Clara, Sandrine et Cédrine ont ainsi déjà été refusés en France.