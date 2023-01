La lutte contre la corruption stagne, mais pas en Ukraine, indique un rapport de Transparency International

La corruption pose “une menace fondamentale à la paix et à la sécurité dans le monde”, a alerté l'organisation non gouvernementale (ONG) Transparency International mardi. L’invasion de l’Ukraine par la Russie en est “peut-être l’exemple le plus extrême”. Car au niveau national, personne ne pouvait contester cette décision du président Vladimir Poutine, qui a œuvré depuis plus...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous