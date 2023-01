”Que va faire Kylian Mbappé après 50 ans ?”: Sandrine Rousseau s’inquiète de la retraite des sportifs français

À lire aussi

La contestation gagne également les bancs de l’Assemblée nationale, où le projet porté par la Première ministre Elisabeth Borne est examiné depuis lundi. Ce mardi, devant la commission des affaires sociales, la députée EELV Sandrine Rousseau a soulevé un point flou de la réforme : la retraite des sportifs.

”Je m’interroge : que va faire Kylian Mbappé après 50 ans ? Que va-t-il faire ?”, a interpellé l’écologiste, relayée par nos confrères de BFM TV. Je ne sais pas si Emmanuel Macron, au moment où il faisait des papouilles à Mbappé, lui a parlé de sa carrière quand il serait senior ?”.

À lire aussi

”Et en l’occurrence oui, la carrière et le vieillissement des sportifs, au-delà de la plaisanterie, est un réel sujet. Que fait-on de ces sportifs seniors ? C’est un sujet et il faut les intégrer dans l’index”, a poursuivi la députée française.

Si l’exemple de Kylian Mbappé (qui, avec un salaire de 100 millions d’euros brut par an et 300 millions d’euros de prime, ne devrait pas avoir de quoi s’inquiéter) peut prêter à sourire, la retraite des sportifs reste une véritable inquiétude. La plupart des sportifs de haut niveau arrêtent en effet leur carrière avant 35 ans, et en France, 75 % d’entre eux ne sont pas salariés. Une reconversion semble dès lors inévitable pour assurer une sécurité financière à terme.