L'immunité parlementaire de Marc Tarabella a été levée dans le cadre du Qatargate: "Je suis content", réagit-il (VIDEO)

La justice belge va donc pouvoir poursuivre son enquête sans entrave, y compris en passant, si elle le juge nécessaire, par une arrestation ou un renvoi devant le tribunal. Dans le cas de Marc Tarabella, l'immunité parlementaire n'empêchait pas les enquêteurs de l'entendre, mais cela n'a pas encore eu lieu. Le domicile du bourgmestre d'Anthisnes avait été en revanche perquisitionné en décembre, sans découverte probante connue.

Le Belge est lui-même demandeur d'être entendu et ne s'opposait pas à la levée de son immunité, tout comme Andrea Cozzolino. "Je suis content", a-t-il même réagi. Le vote n'était donc qu'une formalité, dont l'issue ne faisait aucun doute. Les deux élus étaient présents, dans un hémicycle plein à craquer, et ont participé au vote. "Je suis venu ici aujourd'hui pour voter ma levée d'immunité", a réagt MarcTarabella, rappelant qu'il "ne cesse" de la demander "depuis les premiers jours" de l'affaire, "afin de pouvoir répondre aux questions des enquêteurs et aider la justice à faire la lumière sur ce dossier".

"Par respect pour les autorités judiciaires et pour le travail d'enquête, je me suis retenu de commenter les accusations dans la presse. C'était très tentant d'y répondre, d'autant que je suis innocent, mais je ne me suis toujours pas exprimé et je ne le ferai pas encore aujourd'hui afin de réserver la primeur de mes explications à monsieur le juge. Sachez en tout cas que je n'ai vraiment rien à me reprocher", a-t-il conclu.

Les deux rapports de la commission des Affaires juridiques (de la rapporteure Manon Aubry), recommandant à la plénière de donner son feu vert à la demande de la justice belge de lever l'immunité des deux élus, ont été adoptés lors de votes à main levée dans l'hémicycle bruxellois, l'histoire de quelques secondes. On a pu y voir Marc Tarabella voter lui-même en faveur de sa levée d'immunité.

Les deux hommes faisaient partie du deuxième plus important groupe politique de l'assemblée, celui des "socialistes et démocrates" (S&D, centre gauche), mais apparaissent désormais comme "non-inscrits" au Parlement européen. Le groupe, qui se trouve au centre de l'enquête pour faits présumés de corruption et ingérence de la part de pays tiers, avait décidé le 18 janvier d'exclure le Belge. L'Italien avait quant à lui suivi l'invitation à "s'auto-exclure". Niveau belge, le PS a également exclu Marc Tarabella.

Ce dernier a toujours maintenu son innocence et affirmé ne jamais avoir reçu d'argent ou de cadeau, de la part du Qatar ou d'un autre pays, en échange de positions favorables dans les débats au sein du Parlement européen.

Les rapports adoptés révèlent certains des éléments sur lesquels se basait le parquet fédéral belge pour demander, dès la fin décembre, la levée d'immunité. "D'après l'enquête actuellement en cours, Marc Tarabella pourrait être impliqué dans des actes de corruption liés à l'ingérence d'un ou plusieurs États étrangers en vue d'influencer les débats et décisions prises au sein du Parlement européen", peut-on y lire. Le rapport fait aussi référence aux accusations du "repenti" Pier Antonio Panzeri, ex-eurodéputé du même groupe, selon lequel le Belge "aurait été récompensé à plusieurs reprises pour un montant global estimé de 120.000 à 140.000 euros", en argent liquide, pour avoir appuyé au sein du Parlement des positions en faveur d'un "Etat tiers" (le Qatar, NDLR).

L'avocat de Marc Tarabella a appelé à plusieurs reprises à prendre avec des pincettes les affirmations de Pier Antonio Panzeri, qui selon lui a tout avantage à faire des aveux ronflants, de par son statut de repenti.

Pour Andrea Cozzolino, le rapport fait état, entre autres, de soupçons qu'il aurait participé, "après 2019, à un accord avec d'autres personnes qui prévoyait une collaboration afin de protéger les intérêts d'États étrangers au Parlement européen, notamment en empêchant l'adoption de résolutions parlementaires qui pourraient nuire aux intérêts de ces États, en échange de sommes d'argent".

Dans les deux cas, les faits suspectés peuvent constituer des infractions pénales de corruption publique, participation à une organisation criminelle et blanchiment d'argent. Quatre personnes sont déjà en détention préventive pour les mêmes motifs, dont l'ex-vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili, son compagnon Francesco Giorgi, ex-assistant parlementaire d'Andrea Cozzolino et de Pier Antonio Panzeri. Ce dernier en fait également partie. Les Etats tiers cités dans l'enquête comprennent le Qatar et le Maroc. Certains parlent aussi de la Mauritanie.