Edouard Philippe révèle pourquoi il a changé d’apparence : “C’est ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux, ni grave”

L’homme politique de 52 ans a changé d’apparence. Barbe blanche, perte de pilosité… Edouard Philippe souffre d’Alopécie. Auprès de BFM TV, il a confié qu’il s’agissait d’une maladie. “J’ai perdu mes sourcils et je crois qu’ils ne reviendront plus. Ma barbe est devenue blanche et elle tombe un peu. Mes cheveux tombent aussi. La moustache est partie, je ne sais pas si elle reviendra, ça m’étonnerait. Je suis atteint de ce que l’on appelle l’alopécie”, a-t-il déclaré, préférant se montrer rassurant. “Cela n’est ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux, ni grave”, a-t-il déclaré.