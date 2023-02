François Fillon à nouveau devant les tribunaux français ?

Les faits remontent à 2017. La justice enquêtait sur le travail de Penelope Fillon, épouse de François. Elle a également voulu lever le voile sur les activités de son attachée de presse Caroline Morard et l’écrivain Maël Renouard, voulant savoir s’ils avaient bel et bien travaillé en tant qu’assistants parlementaires ou s’ils avaient été rémunérés par l’Assemblée nationale pour l’intérêt de François Fillon.

À lire aussi

Nos confrères de BFMTV rapportent que Caroline Morard a bien effectué des missions pour Jérôme Chartier, un député proche de Fillon. Pour ce qui est de Maël Renouard, c’est plus complexe. Lui qui était initialement missionné de faire le livre programme de François Fillon en vue de la course à la présidentielle française de 2017, le PNF se demande si cette mission relevait de ses tâches.

Le parquet national financier s’interroge : Fillon aurait-il publié ce livre si Maël Renouard n’avait pas été député ?

En effet, rédiger ce livre aurait coûté en tout et pour tout entre 60 et 70.000 euros, et ce aux frais de l’Assemblée nationale. Et l’ouvrage fut un franc succès puisqu’il a été l’un des livres politiques les plus vendus de l’époque rapportant aux alentours de 300.000 euros à François Fillon.

Pour sa défense, Fillon a avancé que Maël Renouard n’avait pas été embauché pour cette tâche bien précise mais ce dernier contestait.

Antonin Lévy, avocat de François Fillon, a également réagi auprès de nos confrères : “Nous avons établi sans la moindre ambiguïté que François Fillon est l’auteur du livre Faire. Ce livre est un ouvrage éminemment politique, écrit par un député, présentant ses idées politiques et ses combats alors qu’il était dans l’opposition. Un collaborateur parlementaire, comme cela est usuel, a contribué à la relecture et à la mise en forme de ce texte. Ces faits sont indéniables.”

Affaire à suivre.