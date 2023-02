Un corps est rendu sans cœur à la famille et entraîne des tensions diplomatiques

Depuis, le mystère plane, et va jusqu’à provoquer des tensions diplomatiques entre l’Espagne et l’Albanie. Dix-huit jours après sa mort, le corps de Saimir est rendu à sa famille en Albanie, qui décide de faire réaliser une autopsie au vu des coups et blessures sur le cadavre. Surprise, l’examen révèle que le corps n’a plus de cœur.

Sans explications de l’hôpital barcelonais, la famille du défunt intente alors plusieurs actions en justice en Espagne. Un cœur présenté comme lui appartenant se trouverait bien à Barcelone, selon l’institut médico-légal de Catalogne. Mais les documents de l’organe ne correspondent pas à la date du décès de Saimir. Que s’est-il passé ? Selon l’hôpital, le jeune homme est devenu nerveux après son admission et le personnel a dû le contenir, provoquant un arrêt cardio-respiratoire, ce qu'a confirmé l’autopsie.

Pas satisfait de ces réponses, la famille de Saimir saisit le procureur de Tirana (Albanie) de demander toutes les informations possibles aux autorités espagnoles.

”Pour nous, il s’agit d’une affaire de trafic d’organes”, affirme Majlinda. Une version que soutient la justice albanaise. Dans l’impasse, les proches de Saimir comptent désormais interpeller les parlementaires européens : un rassemblement place du Luxembourg à Bruxelles - devant les instances européennes – est prévu lundi prochain.