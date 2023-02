Le Parlement européen utilise ses 45 délégations pour promouvoir ses valeurs

Ne pas confondre les délégations parlementaires et les groupes d’amitié

L’action du Parlement européen sur la scène internationale s’exerce aussi par le biais de ses 45 délégations parlementaires : la délégation UE-États-Unis ; la nouvelle délégation UE-Royaume-Uni, la délégation Palestine, la délégation UE-Brésil, la délégation Asie du Sud, la délégation Afrique-Caraïbes-Pacifique ; la délégation UE-Otan… Ces délégations entretiennent et approfondissent les relations avec les parlements d’un pays tiers ainsi que de régions et d’autres organisations internationales, aussi bien dans les pays concernés qu’à Bruxelles ou Strasbourg, avec pour objectif de promouvoir la démocratie et les droits de l’homme. Leur travail s’effectue en collaboration avec différentes...