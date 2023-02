Pierre de Gaulle, le petit-fils du Général, soutien de Vladimir Poutine

Que diable est-il venu faire dans cette galère ? Pierre de Gaulle, conseiller en stratégie et en finance d’entreprises résidant en Suisse, multiplie depuis un an les interventions pro-russes. Il a même assisté aux commémorations des 80 ans de la bataille de Stalingrad organisées ce 2 février en Russie, en présence de Vladimir Poutine. On se ficherait bien de connaître les motivations de cet homme de 59 ans inconnu au bataillon, divorcé et remarié, diplômé de HEC et ayant effectué une belle carrière dans la banque privée entre Paris, Londres et Genève. Oui mais voilà...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous