Ukraine : le ministre de la Défense promet des "audits" après le scandale de corruption

M. Reznikov a reconnu au cours d'une conférence de presse que les services de lutte contre la corruption de son ministère avaient "failli dans leur tâche" et qu'ils devaient être "entièrement restructurés". Selon lui, un "audit interne de tous les marchés publics" a été déclenché et il y aura aussi "un audit de l'assistance technique internationale", à un moment où Kiev reçoit de plus en plus d'armements occidentaux.