Enquête pour corruption au Parlement européen : Udo Bullmann prend la place de Marie Arena

La logique et l'équilibre des responsabilités voulaient que le poste reste dans la famille socialiste, et Udo Bullmann était l'unique candidat pour prendre la succession de la Belge. Dans un vote secret, 19 eurodéputés sur 20 ont soutenu sa candidature, lors d'une réunion de la sous-commission lundi après-midi.

La Belge avait annoncé le 11 janvier quitter définitivement la présidence de la sous-commission "DROI" du Parlement européen. Elle s'était déjà mise en retrait de cette fonction dès début décembre, après la révélation dans la presse d'une vaste enquête sur des faits présumés de corruption d'eurodéputés par des États tiers (le Qatar et le Maroc sont cités).

Elle-même n'a pas été inquiétée par la justice, mais Marie Arena estimait que les "attaques politico-médiatiques" la visant nuisaient au travail de la sous-commission, expliquait-elle au moment de l'annonce de sa démission.

"Je crois fermement que cette sous-commission doit continuer à défendre ceux qui souffrent de violences et d'oppression de par le monde", a indiqué lundi Udo Bullmann. "Notre tâche sera de défendre la démocratie et les droits humains, et d'être la voix de ceux qui n'en ont pas".