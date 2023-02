Avec la réforme des retraites, les Républicains jouent leur va-tout et Macron, lui, joue gros

Un drôle de pas de deux. Alors que l’examen du projet de réforme des retraites a commencé à l’Assemblée le 6 février et que des millions de gens (”près de 2 millions”, selon la CGT qui annonçait 2,8 millions de participants le 31 janvier, et plus de deux millions le 19) ont à nouveau battu le pavé hier dans toute la France, les Républicains continuent de pousser leur avantage. Ils voulaient que les pensions des agriculteurs non-salariés soient calculées sur leurs vingt-cinq meilleures années plutôt que sur l’intégralité de leur carrière, ils l’ont obtenu. Ils souhaitaient que les actuels retraités, et pas seulement les futurs, bénéficient de la revalorisation de...

