Il perd deux points de popularité, à 34% d'opinion favorable, son pire score depuis mars 2020, selon ce sondage Ifop-Fiducial.

La Première ministre Élisabeth Borne, en première ligne sur la réforme des retraites, enregistre une baisse plus importante : -4 points par rapport au mois dernier, à 31% d'approbation.

Selon ce sondage, seuls 38% des Français considèrent le président de la République comme "capable de réformer le pays", soit une baisse de deux points par rapport au mois dernier.

La Première ministre est perçue comme rigide par les Français : 27% seulement la trouvent "ouverte au dialogue" - un chiffre en chute de 8 points en un mois.

Depuis la rentrée de septembre, la cote de popularité de l'exécutif n'a cessé de s'effriter, notamment auprès des actifs où elle n'est plus que de 29% pour Emmanuel Macron, et 24% pour Élisabeth Borne.

Cett enquête a été menée du 1er au 2 février 2023, auprès d'un échantillon de 1.012 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, avec une marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.