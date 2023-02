Malgré un quotidien perturbé, les Britanniques demeurent solidaires des grèves

Royaume-Uni: "Les travailleurs peinent à se faire entendre aussi efficacement qu’avant"

Jeudi 15 juillet, les infirmières se sont mises en grève pour la première fois de leur histoire en Angleterre et au Pays-de-Galles. Parallèlement, le secteur ferroviaire a entamé mardi un mouvement entamé cet automne et qui risque de paralyser tout le pays jusqu’au milieu de la semaine prochaine. Historien et professeur à l’université King’s College London, spécialisé sur la science et la technologie, David Edgerton analyse la signification des grèves actuelles.