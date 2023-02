"Une honte", "un scandale": la première prise de parole d'Adrien Quatennens à l'Assemblée provoque des remous (VIDEO)

L'élément perturbateur n'était autre qu'Adrien Quatennens, député de la France insoumise. Le politicien français, condamné pour violence conjugale en 2022, s'était temporairement mis en retrait de la vie politique pour laisser passer la tempête. Mi-janvier, il faisait son grand retour au Parlement français, tout en se faisant discret.

Mardi soir, il a officiellement repris la parole devant les autres députés, pour présenter un amendement à la réforme des retraites. Sans surprise, son intervention a suscité de vives réactions, différentes les unes des autres.

Certains députés de la France insoumise, proches de Jean-Luc Mélenchon, l'ont applaudi, à l'image de Gabriel Amard, Sofia Chikirou et Sébastien Delogu, bien qu'il ait été exclu du groupe pendant quatre mois.

Les députés de la majorité avaient réservé une bronca au parlementaire Adrien Quatennens, condamné pour violences conjugales. Sandrine Rousseau est sortie de l'Hémicycle pendant que l'élu du Nord était applaudi par certains Insoumis. pic.twitter.com/3ydX4JuJEg — Le Figaro (@Le_Figaro) February 8, 2023

Dans le même temps, des députées écologistes ont préféré quitter l'hémicycle, comme Sandrine Rousseau, Marie-Charlotte Garin, Sophie Taillé-Polian et Sandra Regol. "On n'a pas demandé de projecteurs. On a juste agi en conscience. Et en silence", a commenté à l'AFP Sandra Regol.

D'autres députés, de la majorité cette fois-ci, ont hué Adrien Quatennens et se sont opposés à sa prise de parole. "C’est une honte”, a lancé la cheffe de file des députés Renaissance, Aurore Bergé. “C’est scandaleux”, a abondé le député de la majorité, Pierre Cazeneuve.