L’un des premiers pompiers arrivés sur les lieux de l’accident de Pierre Palmade témoigne: "Ça fait bien longtemps que je n'avais pas vu ça"

Nos confrères de TF1 ont recueilli le témoignage de l’un des premiers pompiers présents sur les lieux de l’accident. Il est intervenu 15 minutes après le crash et raconte la scène. “ça faisait bien longtemps que je n’avais pas vu un choc frontal aussi sévère”, commence l’homme, qui préfère rester anonyme. “Des morceaux partout, des voitures très abîmées”.

”C’est à ce moment-là qu’il nous dit qu’il est Pierre Palmade, complètement hagard. Il nous regarde, il a les yeux dans le vide. Il nous parle et reste conscient”, poursuit-il. Le pompier explique ensuite qu’il est obligé d’attendre le véhicule de désincarcération aux côtés du comédien, bloqué dans les tôles distordues de sa voiture.

Lui et son équipe s’occupent alors de la seconde voiture, dans laquelle se trouve un homme au volant, ainsi qu’une femme enceinte et un enfant de six ans à l’arrière du véhicule. Le conducteur est totalement bloqué dans l’habitacle, gravement touché. “Elle discute, elle nous dit qu’elle a très mal au ventre. L’enfant est très somnolent, on a énormément de mal à discuter avec lui”, raconte-t-il.

Au cours de l’intervention, les secouristes apprennent que deux autres personnes impliquées ont pris la fuite.