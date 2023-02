Accident de Pierre Palmade : où est passé le téléphone portable de l'humoriste ?

Trois jours après l’accident impliquant Pierre Palmade, qui a fait quatre blessés et provoqué la mort du fœtus d’une femme enceinte. Les enquêteurs chargés de l’enquête sur ce drame sont toujours à la recherche de deux personnes. Selon les témoins, deux passagers ont quitté la voiture de Pierre Palmade après la collision et sont introuvables depuis. D’après Le Parisien, les deux suspects seraient âgés d’une vingtaine d’années. Il s’agirait d’anciens escort-boys, a indiqué au journal un proche de Pierre Palmade. Ils auraient fait partie des convives avec lesquels l’humoriste faisait la fête depuis 24 heures chez lui avant de prendre le volant, sous l’effet de la cocaïne et de médicaments de substitution, pour faire des courses.