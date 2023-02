Jeux Olympiques : la France sera-t-elle prête pour Paris 2024 ?

C’est la dernière ligne droite d’un marathon entamé il y a six ans… et hérissé de haies. À moins d’un an et demi du coup d’envoi des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et alors que les premiers billets sont mis en vente à partir de ce 15 février, la France met les bouchées doubles, sinon triples, pour se préparer à accueillir dignement 10 000 athlètes et 10 millions de spectateurs dans vingt villes, du 26 juillet au 11 août 2024. Recrutements d’agents de sécurité, construction d’un village olympique en Seine-Saint-Denis, rénovation du stade de France, aménagement du parc du Château de Versailles : le...

