Profil des suspects, état des victimes et circonstances de la garde à vue : l’enquête Pierre Palmade se poursuit

Le profil des suspects

Le premier homme qui a été interpellé est un Marocain de 33 ans qui est en situation irrégulière. Interpellé à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) vers 6h30, il avait été vu la veille dans une pharmacie aux côtés de Pierre Palmade. Il voulait acheter des seringues et c’est l’utilisation de sa carte bancaire qui a permis aux policiers de le retrouver. Il dormait chez une femme qui a également été placée en garde à vue.

Le second s’est présenté de son plein gré au commissariat. Il a été interpellé et placé en garde à vue dans la foulée. Il s’agit d’un individu de 34 ans qui est connu des autorités pour des affaires de trafic de stupéfiants. Selon plusieurs médias français, il était au domicile du comédien depuis jeudi, veille de l’accident. Selon les premiers éléments de l’enquête, Pierre Palmade avait rencontré ces deux individus via des applications. Le comédien aurait aussi eu des relations tarifées avec des personnes présentes chez lui.

État des victimes

Les victimes de la collision vont mieux, a appris BFM ce jeudi. “Le conducteur de la voiture percutée par Pierre Palmade vendredi et son fils de 6 ans sont toujours hospitalisés en réanimation. Mais leur état s’améliore”, précise le média.

Mourad Battikh, l’avocat des victimes, avait également annoncé que pour survivre, le conducteur a subi près de sept opérations tandis que le fils qui est défiguré est alimenté par une sonde.

Pierre Palmade : toujours en garde à vue

Ce mercredi après-midi, Pierre Palmade a été placé en garde à vue. Il a été transféré à l’hôpital de Melun afin d’y être entendu à propos de l’événement tragique.

Après cinq jours d’hospitalisation, il a donc été jugé apte à être entendu par les enquêteurs. “Ce sont les hommes de sciences, les médecins, qui ont donné l’aval pour déclencher la garde à vue”, précise ce jeudi Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO sur RMC. Une enquête est toujours ouverte pour “homicide involontaire” et “blessures involontaires par conducteur sous l’emprise de produits stupéfiants”.

Cette garde à vue se déroule dans des conditions assez spéciales et est très encadrée. En effet, l’humoriste répond aux questions depuis son lit d’hôpital dans ce qu’on appelle “une garde à vue médicalisée”. Cette chambre est gardée 24h sur 24h et les visites sont interdites. Pierre Palmade est également assisté de son avocate lors des interrogatoires.

Capable de répondre aux questions, il n’est pas non plus apte à être interrogé pendant trop longtemps à cause des soins et du temps de repos obligatoire dont il a besoin. Ce qui signifie que la durée des auditions est réduite.

C’est dans ces conditions que Pierre Palmade va devoir donner sa version des faits. Que ce soit l’accident en lui-même, les heures qui ont précédé le crash et l’identification des deux suspects.

Enfin, cette version sera confrontée avec les éléments matériels et les autres témoignages dont dispose la justice. “Le procureur de Melun pourra décider de prolonger la garde à vue de Pierre Palmade jusqu’à vendredi après-midi, au plus tard, avant de se prononcer sur les suites judiciaires”, conclut BFM.