”J’ai tué mon mari” : l’histoire sordide de Paul Grappe, déserteur travesti aux mœurs décomplexées

Espion russe, ministre et "orgies" : le scandale sexuel qui a bouleversé le Royaume-Uni

Jeune, belle et insouciante, Christine Keeler fait des ravages. Enchaînant les conquêtes au cours de l'été 1961, la jolie brune de 19 ans est encore loin de se douter qu'elle va être à l'origine d'un véritable scandale, qui va pousser à la démission le ministre britannique John Profumo. Mêlant sexe et espionnage, l'affaire bouleverse autant qu'elle passionne le Royaume-Uni pendant de nombreuses années. Dans le cadre de son rendez-vous "Il était une fois", LaLibre.be décortique les tenants et aboutissants d'un scandale considéré comme étant le plus retentissant du 20ème siècle outre-Manche.