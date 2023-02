Une jeune Allemande affirme être Maddie McCann, disparue en 2007 : elle exige un test ADN

Sur sa page Instagram @iammadeleinemccan, la jeune femme prétend être Maddie. “Aidez-moi, j’ai besoin de parler à Kate et Gerry McCann. Je pense que je pourrais être Madeleine”, écrit-elle sur le réseau social.

Sur son profil, l’Allemande, qui réside en Pologne, compile plusieurs montages photos qui prouveraient des similitudes physiques. Elle donne également des indices qui confirmeraient sa théorie. “Je ne me souviens pas de la majeure partie de mon enfance, mais mes souvenirs les plus récents sont forts et concernent des vacances dans un endroit chaud où il y avait la plage et des appartements blancs, ou très clairs. […] Je ne me souviens pas de ma famille, dans ce souvenir”, écrit-elle notamment. “J’ai parlé avec l’institutrice de mon école maternelle, qui m’a dit que j’avais rejoint le groupe vers septembre 2007, ou un peu plus tard”, précise-t-elle encore.

La jeune femme va même jusqu’à exiger un test ADN pour confirmer son identité. Un test auquel les parents de Maddie auraient accepté de se plier, selon ses dires.

Précisons toutefois qu’à l’heure actuelle, ses déclarations n’ont pas pu être confirmées. Précisions encore que ce n’est pas la première fois qu’une jeune femme prétend être Maddie McCann sur les réseaux sociaux.