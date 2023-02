Mygales, requins...: va-t-on croiser de plus en plus d'espèces animales que nous n'avions pas l'habitude de voir auparavant ?

Un requin bleu près des plages d'Hyères dans le Var, un autre aperçu en bord de mer à Barcelone, une mygale andalouse en France... Des touristes et locaux ont fait des rencontres inattendues au cours de cet été 2022. Mais faut-il s'attendre à ce que ces visites impromptues soient de plus en plus fréquentes ? Avec le réchauffement climatique, les experts parlent en effet de véritable "chamboulement au niveau des écosystèmes". Dans le cadre de son dossier "C'est pour demain", LaLibre.be s'intéresse à ces évolutions futures, qui pourraient avoir "un impact important" sur la vie humaine.