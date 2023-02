Deux élèves ont témoigné auprès de sudouest.fr, à propos de l'incident et du mouvement de panique créé par l'attaque. Ils racontent ce qu'ils ne pensaient jamais voir arriver. "On a vu l'élève sortir quelque chose de son sac, un objet entouré de papier. Puis, il s’est dirigé vers la porte. Nous pensions qu’il voulait aller aux toilettes. En fait, il a bloqué l’accès. La professeure était alors au tableau, près de cette porte. Il s’est alors retourné et a asséné un coup avec ce qui ressemblait à un tournevis, au niveau du thorax. Nous avons entendu un cri, puis plus rien."

Les deux camarades de l'auteur de l'agression expliquent ensuite le mouvement de panique qui s'en est suivi. "Tout le monde a tenté de sortir en passant par une porte donnant sur une autre classe. Avec la peur, d’autres ont été tentés de passer par la fenêtre. Nous ne savions pas si tous les élèves avaient pu s’échapper. Avant de sortir, nous avons vu l’agresseur rester debout, son arme dans la main, cette dernière levée. Nous avons croisé une conseillère principale d’éducation dans le couloir à qui nous avons dit de courir. D’autres classes ont été alertées. Apparemment, les élèves ont été vite mis en sécurité. Nous, nous avons voulu sortir de l’enceinte pour nous éloigner le plus possible."

Selon les informations récoltées par Sudouest, l'auteur présumé des faits "prenait des médicaments contre le stress". Il est décrit comme un élève calme connaissant quelques difficultés dans certaines matières.