À lire aussi

Demain l'humoriste doit être entendu par la justice française dans le cadre de l'accident de la route qu'il a occasionné ce 10 février. La chambre d'instruction de Paris devra trancher sur une éventuelle incarcération de l'humoriste qui est actuellement assigné à résidence à l'hôpital Paul Brousse.

Le Parisien rapporte que les enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs de Paris auraient mis la main sur des fichiers potentiellement pédopornographiques sur un ordinateur appartenant à Pierre Palmade qui avait été saisi lors des perquisitions à son domicile de Paris et en Seine-et-Marne.

Ce jeudi, dans la matinée un individu âgé de 40 ans et proche de Pierre Palmade a été arrêté et mis en garde à vue à la Brigade de protection des mineurs. Son domicile a aussi fait l'objet d'une perquisition et les forces de l'ordres tentent de savoir si ces documents appartiennent ou non à l'humoriste.