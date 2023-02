C'est le 3 février que le retraité et sa femme reçoivent une lettre surprenante. L'Assurance maladie avertit sa femme que son époux serait décédé le 28 décembre. "On était sous le choc, explique le retraité à BFM TV. J’ai cru que c’était une erreur mais vu qu’il y avait bien mon numéro de Sécurité sociale dans le courrier, je me suis rendu à l’évidence : c’était bien pour moi."

Les conséquences sont immédiates : si Philippe est décédé, il n'a plus besoin de sa pension ni même d'une rente d'accident de travail. Privé de cet argent, le retraité contacte l'administration française, en vain. "Quand j’ai contacté mon banquier, il m’a dit que ce n’était pas grave car j’avais un Livret A, mais ça ne suffit pas à financer des erreurs de l’administration."

L'administration française finit par réagir et informe Philippe de son erreur : il a été confondu avec un autre homme du même nom qui est bel et bien décédé le 28 décembre. Sa Caisse d'Assurance lui a assuré que tout allait rentrer dans l'ordre, le retraité croise les doigts.