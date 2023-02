Parmi les victimes, il y avait le conducteur de l’autre véhicule, son fils âgé de 6 ans ainsi que sa belle-sœur.

Cette dernière, enceinte de sept mois, a perdu son bébé. “Elle souhaite aller de l’avant et se reconstruire mais sait que ça va être extrêmement difficile pour elle”.

Le conducteur du véhicule, Yuksel, est encore “très mal”. Il a été opéré à six reprises, lui qui est victime de graves lésions à sa jambe gauche et son bras droit. “Il va toujours très mal, son état ne s’est même pas amélioré, il est toujours broyé”, commente l’avocat Mourad Battikh. Qui poursuit : “On ne peut même pas dire son état psychique car on n'en est pas à cette étape-là”, sans oublier de préciser qu’il est sorti du coma artificiel.

Devrim, l’enfant de six ans, se trouve dans “un état très très compliqué”. Il a été gravement touché à la mâchoire et gardera des séquelles de l’accident toute sa vie. “Il ne peut pas se nourrir, il a une sonde pour se nourrir. Il va y avoir un très très long processus de reconstruction d’un point de vue physique d’abord puis psychologique pour un enfant déscolarisé qui était au CP et qui avait une vie tout à fait normale”.

Ce lundi, la cour d’appel de Paris rendra sa décision sur le placement ou non en détention provisoire de Pierre Palmade. Mourah Battikh explique encore que la famille veut apprendre la vérité. “Pour les victimes, la principale attente est la manifestation de la vérité”, explique Mourad Battikh.