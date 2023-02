Eva Kaili et Marc Tarabella sont tous deux suspectés dans l'affaire dite du "Qatargate", tournant autour de soupçons de corruption et ingérence par des Etats tiers dans les débats et décisions du Parlement européen.

Les avocats de la Grecque Eva Kaili, Romain Delcoigne et Michalis Dimitrakopoulos, ont indiqué mardi avoir demandé la libération de leur cliente, ou au moins son placement sous bracelet électronique.

L'avocat de Marc Tarabella, Maxim Töller, a également plaidé pour sa remise en liberté. "Je le rappelle, Marc Tarabella est innocent, il n'a rien à se reprocher et n'a jamais reçu d'argent ou de cadeaux en échange de ses opinions", indique l'avocat. La défense du bourgmestre d'Anthisnes reste très critique quant aux affirmations du repenti Antonio Panzeri, ex-eurodéputé qui semble au centre de l'affaire et a passé un accord avec le parquet. L'Italien charge, dans ses auditions, son ex-collègue du Parlement européen, selon des documents qui fuitent régulièrement dans la presse.

La défense de Marc Tarabella parle d'"aveux improuvables et monnayés d'une personne corrompue", et pointe d'ailleurs des changements dans les aveux d'Antonio Panzeri tels que relayés par la presse. Or, "l'analyse financière est totalement en faveur de Marc Tarabella. Au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas la moindre preuve" contre lui, assure l'avocat, qui regrette aussi que "toutes les pièces du dossier se retrouvent dans la presse". "Le secret d'instruction est bafoué et avec lui la présomption d'innocence".