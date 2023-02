Avec son humour piquant, il s'est notamment permis une blague sur Eric Dupond-Moretti et sa Maserati. "En substance, je lui ai dit: 'Dupond-Moretti, super parcours, super CV, propriétaire d'une Maserati acheté avec de l'argent sale et mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Moretti à la justice, et pourquoi pas Jean-Luc Lahaye à la petite enfance !", explique-t-il dans une vidéo Twitter.

Une boutade qui, visiblement, n'a pas du tout plu au garde des Sceaux. "Hier après-midi (ce lundi), j'ai reçu un appel d'Eric Dupond-Moretti. Il était furieux et il m'a sacrément engueulé !", surenchérit-il... avant d'en remettre une couche. "Je n'ai rien dit parce qu'il était vraiment très énervé après une blague d'un humoriste... Même si j'ai été très élégant car j'aurais pu parler des 300 000 euros qu'il a oublié de déclarer à l'administration fiscale. Cela dit, ça peut arriver. J'ai oublié 20 euros dans mon jeans et il est irrécupérable après un passage à la machine. C'est une faute d'étourderie et faut faire attention."

Avant ensuite de conclure pour une petite pique envers Baba et son ancien employeur C8. "Il a ensuite terminé en disant: 'Aller faire rire avec ce genre de choses chez Hanouna. D'une violence... Mais j'ai raccroché parce que dimanche après-midi, il y avait le match (NDLR de rugby entre la France et l'Écosse)."